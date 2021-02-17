В Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское (Бахмутский район Донецкой области) в Нью-Йорк.

В пояснительной записке к проекту постановления №5081 говорится, что переименование инициировали жителями поселка, которые хотят вернуть исторического названия. Украинский институт национальной памяти в свою очередь отмечает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.

Инициаторами законопроекта по возвращению названия выступили народные депутаты фракции «Слуга народа» Андрей Клочко и Виталий Безгин, а также депутат фракции «Голос» Роман Лозинский.

«Страна» пишет, что ранее замглавы Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция «Слуга народа») сообщил, что Комитет поддержал переименование пгт Новгородское в Нью-Йорк на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации, в котором указывалось, что это — историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года.

Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшем в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. После установления советской власти жители поселка были изгнаны в Амурскую область РФ, где основали одноименное поселение, ныне ликвидированное, а поселок в Украине был заселен новыми жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В связи с началом «холодной войны» Указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.

Напомним, накануне Окружной административный суд отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Также сообщалось о том, что Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в Сталино и Луганска — в Ворошиловград новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний стал Сталиниром.