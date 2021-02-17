Черновицкая область заявила об «угрожающей ситуации» с распространением COVID-19 в регионе. В больницах Черновцов заканчиваются койки, отведенные для лечения больных COVID-19.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

«Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек», — сказал он.

По словам чиновника, медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

«Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса», — утверждает глава ОГА.

Как мы уже рассказывали ранее, Ивано-Франковская область из-за вспышки COVID-19 с 17 февраля будет находится в «красной» зоне карантинных ограничений. На сегодняшний день больницы в области переполнены, а регион продолжает лидировать по числу новых случаев COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировано 4286 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 304 ребенка и 329 медработников.