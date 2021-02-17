Ивано-Франковская область из-за вспышки COVID-19 с 17 февраля будет находится в «красной» зоне карантинных ограничений. На сегодняшний день больницы в области переполнены, а регион продолжает лидировать по числу новых случаев COVID-19.

Так, центральная городская больница переполнена госпитализированными с COVID-19. В медучреждении задействованы все койки, пациенты лежат не только в палатах, но и в коридорах, кабинетах врачей, столовых.

А начальник управления здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко сообщила, 16 февраля в больницу попало 95 пациентов, из них 79 с пневмонией. При этом 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах

Главный санврач Виктор Ляшко уже заявил, что ситуация в регионе по распространению инфекции является напряженной — «почти критической».

Также по заявлению Ляшко, чтобы решить проблему с заполненностью больниц, в области планируют выделить еще 600 коек. Они будут иметь централизованный доступ к кислороду, а рядом с ними будет дежурить подготовленный персонал.

В связи с этим, на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС принято решение об установлении «красного» уровня эпидопасности в Ивано-Франковской области с 22-го до 28 февраля.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине, новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля.

Также стало известно, первые поставки вакцины от COVID-19 с помощью глобального механизма COVAX начнутся в конце февраля. Список стран, которые получат вакцину в первую очередь, будет обнародован на следующей неделе.