На оккупированном Донбассе, сегодня, 17 февраля, сохраняется режим полной «тишины». В районе проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано ни одного вражеского выстрела.
Подробности обнародовал пресс-центр командования ООС в Facebook.
Так, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военнослужащими.
«Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано», — указано в сообщении.
Как мы уже рассказывали ранее, РФ несет ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте на Донбассе, который она не только спровоцировала, но и разжигает.
Напомним, только за последнюю неделю по меньшей мере двое военнослужащих Вооруженных сил Украины были убиты самодельными взрывными устройствами, еще несколько человек получили ранения.
А также, в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское (Бахмутский район Донецкой области) в Нью-Йорк.