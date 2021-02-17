В Ивано-Франковской области развернут первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19 пациентов. Большинство больниц Ивано-Франковской области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

Решение о развертывание мобильного госпиталя сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

«За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц — вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под «ковидных» пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях — 100%», — рассказал нардеп.

Так, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

«Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона», — добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин принял постановление о введении адаптивного карантина в Украине, новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля.

Также стало известно, что первые поставки вакцины от COVID-19 с помощью глобального механизма COVAX начнутся в конце февраля. Список стран, которые получат вакцину в первую очередь, будет обнародован на следующей неделе.