Верховная Рада определила Революцию Достоинства одним из ключевых моментов формирования государственности Украины. Депутаты призывают расследовать преступления, которые были совершены во время тех событий.

За соответствующее постановление №2739 проголосовали 295 депутатов. Таким образом, Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых поворотных моментов в истории украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Кроме того, депутаты отмечают важность расследования преступлений, совершенных во время революции, памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, мирных собраний и недопустимость произвола, европейских ценностей как фундамента Украины.

Также депутаты дали политическую оценку режима Виктора Януковича — его политика привела к аннексии Крыма и «вооруженной агрессии РФ и оккупации ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Hromadske пишет, что постановление не поддержали, в частности депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Олег Волошин и еще 13 депутатов от этой фракции. Также против был депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз может убрать из черного списка ряд бывших украинских чиновников, включая сына беглого президента Виктора Януковича, если украинские власти не предоставит материалы, подтверждающие необходимость санкций.

Президент Владимир Зеленский, напомним, считает, что нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков. По его мнению, для людей революция — это путь к желаемым изменениям, а для политиков — путь к желаемым креслам.