Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская перечислила тяжелые осложнения, которые может дать COVID-19. Среди них: синдром Гийена-Барре, острый диссеминированный энцефаломиелит, лейкоэнцефалит.

Соответствующий пост она опубликовала у себя в Facebook.

По ее словам, последние обновленные стандарты ВОЗ содержат в том числе некоторые критерии ведения больных с постковидными состояниями. При этом отмечается, что психоневрологические проявления, инфаркты, инсульты могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы:

«Мы неоднократно наблюдали тромэмболические события после выписки уже стабильных больных, собственно, как и дебюты последующего заболевания с таких эпизодов. И неоднократно говорили о том, что это ковидные инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет. Также через несколько недель после острой стадии у больных могут возникать синдром Гийена-Барре, острый диссеминированный энцефаломиелит, лейкоэнцефалит и т.д. О когнитивных нарушениях уже известно всем… Кстати, они могут возникать и как следствие интенсивной терапии (PICS). Я все время думаю о том, что должен испытывать больной человек, наблюдая, как рядом умирает человек, как врачи борются за его жизнь, как он сам старается выжить, обнимая фотографии своих близких…. Вот этот посттравматический синдром, связанный с ковидом, уже имеет место у многих, и у пациентов, и у мед. персонала, болел он или нет и который сам со своими постковидными нарушениями ходит из последних сил на работу».

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19 — ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о вакцинации в Украине.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.