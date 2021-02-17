Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля может рассмотреть вопрос санкций против бизнес-структур, которые связывают с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. В частности, против компании, которая эксплуатирует нефтепровод.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник, близкий к СНБО.

По его словам, повестки заседания до сих пор нет, но один из возможных вопросов — введение санкций против компании «ПрикарпатЗападтранс» — эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Ее владельцев связывают с Медведчуком.

«Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком», — уточнил источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

Также сообщалось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

В Европейском Союзе позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые принадлежат Виктору Медведчуку. Также поддержали принятые меры и в США.

5 февраля стало известно, что Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.

Европейский телеканал Euronews выступили в защиту украинских коллег, пострадавших от санкций Зеленского.