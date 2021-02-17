Черкассы прошлой ночью стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха опустилась до 30 градусов.

Об этом в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. в

По его словам, над восточной частью Черкасской области возникла уникальная синоптическая ситуация: произошло сочетание организации холода с востока и охлаждающего действия антициклона с запада на фоне малооблачной и маловетреной погоды. В итоге в области температура опустилась до 25º, а в Черкассах до -29,3º.

Синоптик добавил, что был обновлен предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5º, который держался с 2003 года.

«За последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки морозы несколько ослабнут: ночью -12 ..- 17º, местами -22..24º, днем ​​-5 ..- 10º, но это кратковременное повышение температуры, поскольку к нам торопится очередная ячейка холода», — говорит синоптик.

Ранее завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.

Вера Балабух также рассказала, что погода в Украине пока что продиктована антициклоном и холодной воздушной массой, но холода и морозы вскоре отступят.