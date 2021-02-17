Первые поставки вакцины от COVID-19 с помощью глобального механизма COVAX начнутся в конце февраля. Список стран, которые получат вакцину в первую очередь, будет обнародован на следующей неделе.
Подробности передает The Guardian.
Так, Всемирная организация здравоохранения после одобрения вакцины AstraZeneca рассчитывает на начало поставок в рамках COVAX.
«COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля», — указано в заявлении.
Примерно 145 стран-участниц инициативы COVAX получат дозы для вакцинации 3,3% населения к середине 2021 года. Поставки вакцины будут осуществляться траншами, в течении определенного периода времени.
Как мы уже рассказывали ранее, распространение вакцин от COVID-19 в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, что может оказать серьезное влияние на борьбу с пандемией.
Тем временем, Польша получила разрешение продать Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.