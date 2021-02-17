В Германии, в городе Неккарзульм произошел взрыв в штаб-квартире компании Lidl, которая владеет сетью супермаркетов в Европе.

Как сообщает местное издание stimme.de, в результате взрыва пострадали три человека, состояние одного из них — тяжелое

Причиной взрыва стал пакет, который был доставлен по почте. Штаб-квартиру Lidl была эвакуирована, всего чуть более 100 сотрудников.

В настоящее время район оцепили, на месте на месте находится полиция, много спасателей и спасательный вертолет.

Отмечается, что за день до этого посылка стала причиной взрыва в отделе приема товаров производителя напитков в Эппельхейме.

Как мы уже рассказывали ранее, на территории временно оккупированной Горловки (Донецкая область) взорвали автомобиль «командира батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова («Длинного»). Сейчас в «ДНР» обвиняют в чрезвычайном происшествии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

А также, на газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв.