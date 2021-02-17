Решение об объявлении блогера Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос, который запланирован на 22 февраля.

Такое заявление сделал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, передает Обозреватель.

Он прокомментировал информацию члена наблюдательного совета «Укрзалізниці» и экс-нардепа Сергея Лещенко о том, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также собирается объявить его в розыск по линии Интерпола.

«Не могу комментировать, что сказал господин Лещенко и из каких источников он берет информацию. Мы берем информацию от наших следователей и оперативных сотрудников. У нас позиция такова, что решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Сейчас продолжается досудебное расследование и пока мы не получим разрешения на разглашение дополнительных деталей, к сожалению, это все, что я могу сказать», – сообщил Дехтяренко.

Как мы уже рассказывали ранее, Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Напомним, Шарию сообщили о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам.