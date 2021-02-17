В сети опубликовали спутниковый снимок военной базы российских террористов «ДНР» на временно оккупированном Донбассе.

Фото выложили в Telegram-канале «Добрый Шубин».

«Продолжим тему ватного «палева». Тут 48.075460, 37.884035 у макак есть немного резервов техники. Ну чтобы сразу выскочить, если нужно устроить провокацию. Ой, опять вслух сказал, это же секрет! Ну, да ладно. Когда будет наступать «хунта», они попрут на Ростов, ибо сц*куны», – комментирует автор публикации.

Накануне временный поверенный в делах США Кортни Остриен заявила, что Россия несет ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте на Донбассе, который она не только спровоцировала, но и разжигает. Напомним, только за последнюю неделю по меньшей мере двое военнослужащих Вооруженных сил Украины были убиты самодельными взрывными устройствами, еще несколько человек получили ранения.

Также сообщалось о том, что пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать запрещенное смертоносное вооружение вдоль линии разграничения.

