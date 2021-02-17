В Украине планируют ввести новый налог на дополнительные доходы самозанятых граждан, который был получен от оказания определенных услуг, и которые не превышают 100 размеров минимальной заработной платы в год.

Соответствующий проект закона №5046 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Новый налог коснется украинцев, которые работают самостоятельно (не имеют наемных работников) и без регистрации ФЛП, и занимаются не запрещенными видами деятельности, такие как репетиторы, няни, изготовители собственной продукции (например, домашние кондитеры), дизайнеры и тому подобное.

Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления, полученного от налогового органа через портал «Дія» или электронный кабинет налогоплательщика.

Сообщается, что реализация проекта закона «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения отдельных видов доходов» призвана легализовать деятельность физических лиц, оказывающих услуги другим лицам лично без использования труда наемных работников, и которые получают оплату наличными, а также создать «благоприятные условия для уплаты налогов указанными лицами».

Физлица, которые оказывают следующие услуги, будут обязаны платить налог:

преподавательская деятельность;

деятельность по дизайну;

деятельность в сфере фотографии;

предоставление услуг перевода;

профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.;

предоставление услуги ухода;

производство пищи, блюд и кондитерских изделий на заказ;

индивидуальная художественная деятельность;

ремонт компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

электромонтажные, водопроводные, строительно-монтажные и другие ремонтные работы;

деятельность по уборке;

услуги домашней прислуги;

предоставления ландшафтных услуг;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

предоставление услуг такси и перевозки вещей (переезда)

прокат бытовых изделий и предметов личного потребления;

предоставление в аренду или субаренду жилых помещений (общей площадью не более 400 квадратных метров),

нежилых помещений (площадью не более 900 «квадратов»).

Ставку налога предварительно будет установлена на уровне 5%. Также эти лица будут освобождены от уплаты единого социального взноса.

Как мы уже рассказывали ранее, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев разъяснил, на какие услуги распространяется закон о «налоге на Google».

А также, все граждане Украины, владеющие движимым или недвижимым имуществом, должны платить обязательные платежи или налоги государству.