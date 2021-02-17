В Украине увеличили ежемесячные выплаты для детей с тяжелыми болезнями.

Размер помощи увеличиться с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Увеличение помощи предусмотрено для несовершеннолетних, имеющих тяжелые заболевания, но не получивших инвалидность. Среди них дети с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями.

Выплаты также могут получить маленькие пациенты с детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, дети, получившие тяжелые травмы, нуждающиеся в трансплантации органов или паллиативной помощи.

Закон вступит в силу в следующем году.

Как мы уже рассказывали ранее, COVID-19 не отступает, в связи с этим Украина готовится ввести уже в новом году локдаун, что приведет к сопутствующим экономическим проблемам. Чтобы поддержать украинцев правительство планирует продлить карантинные выплаты, налоговые льготы для тех, кто пострадал от карантина.

Также, правительство приняло ряд решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.