Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации от COVID-19 — ресурс предоставляет исчерпывающую информацию о вакцинации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

В ведомстве пояснили, портал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации.

«Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией. После обновления сайт будет разделен на две части. Одна содержать информацию для широкой аудитории, а вторая — специализированную информацию для медицинских работников «, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, вебсайт будет содержать информационные панели статистических данных о ходе прививочной кампании в Украине. Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА озвучила три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.