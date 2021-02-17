Сотрудницу кофейни, которая стала фигуранткой языкового скандала в Днепре, уволили. Напомним, посетительница кафе Coffein накануне заявила, что бариста не поняла слово «тістечко» и отказалась говорить с ней на украинском языке, потому что родилась не в Украине.

Кроме того, в ходе спор девушка заявила, что лучше будет учить французский, потому что «Днепр — русский город».

О том, что баристу уволили, сообщает издание 49000.com.ua. Хозяйка заведения, при этом, не на стороне клиента:

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу».

Напомним, депутаты от фракции «Слуга народа» подали в парламент два законопроекта против штрафов за нарушение «языкового закона«. Один проект предлагает отменить штрафы, второй — отложить действие.

Как сообщалось ранее, в киевском супермаркете NOVUS произошел языковой скандал. Покупатель утверждает, что кассир ответила матом на требование обслужить ее на украинском языке. В компании заявили, что после скандала последовали увольнения.

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.

А в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова вспыхнул скандал — преподавателя и профессора Евгению Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении. Преподавателя уже уволили.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.