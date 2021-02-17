Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев разъяснил, на какие услуги распространяется закон о «налоге на Google«.

Подробности обнародовала пресс-служба партии «Слуга народа».

Так, такие международные компании как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине, как и отечественные компании.

Законопроект №4184 призван увеличить поступления в бюджет.Налогом будут облагать следующие услуги:

поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также

дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в сети интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

«Облагаться налогом будут международные компании, поставляющие услуги в Украине. В то же время для украинских пользователей этих услуг — никаких налогов не будет. То есть поиск в Google или пользования сетями будет, как и раньше, бесплатным», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, Рада приняла за основу законопроект №4184, который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг. Речь идет о так называемом «налоге на Google».

А также, Google сообщила, что удалила приложение социальной сети Parler, которой пользуются сторонники президента США Дональда Трампа, из магазина приложений Play Store.