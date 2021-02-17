Под Кабинетом министров проходит масштабный митинг железнодорожников. Украинцы обвиняют главу компании Владимира Жмака в уничтожении рабочих мест, а также бездействии.

Подробности сообщают Telegram-каналы Klymenko Time и Pavlovsky News.

Отметим, сотрудники «УЗ» протестуют против принятого решения о сокращении вакантных должностей в локомотивных депо на Юго-Западной железной дороги.

По мнению митингующих, это сократит количество вакансий, которые потенциально могли бы занять желающие, и ударит по заработку работающих железнодорожников, ведь многие работали на условиях совмещения выполнения обязанностей по вакантным должностям.

Протестующие также заявляют, что 30 тысяч работников могут быть уволены. Также сотрудники УЗ жалуются на мизерное повышения зарплаты и блокирование со стороны работодателя попыток вместе с профсоюзом решить их социально-экономические проблемы.

https://www.youtube.com/watch?v=kJmdxDxEAz0&feature=emb_logo

Одновременно с этим в Украине продолжаются тарифные протесты. Так, 5 февраля украинцы, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги, перекрыли сразу две дороги. Как сообщалось ранее, свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки.