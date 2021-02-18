Дочка скандальной судьи Печерского районного суда города Киева Татьяны Ильевой — Цмок Ангелина Германовна засветилась в истории про воровство на полмиллиона долларов.

Про это сообщает украинская предпринимательница — собственница сети магазинов одежды LiOR Дарья Тригуб. Именно ей принадлежал склад в Киеве, который был обворован летом 2020 года. Откуда вынесли одежду, аппаратуру и даже личные вещи сотрудников, а общие убытки достигли колоссальной суммы — более 500 тыс. долларов.

Достаточно быстро выяснилось, что кражу могла организовать бывшая сотрудница, которая, впрочем, называет себя партнером по бизнесу потерпевшей, — Елена Телепун (ранее Шевцова). Девушка заведомо узнала код сигнализации от склада. Кроме того есть видеозапись, которая есть у полиции и ГСУ МВД и добавлен в криминальное производство №12020105100000740 ч.3 ст.185. На видеозаписи четко зафиксировано как муж Телепун с тремя мужчинами (как известно его сотрудниками), и адвокатом Леонидом Ружанским, выносят вещи, пакуют мешки и за несколько раз вывозят на личном автомобиле супругов Телепун.



Однако ни видеозапись, ни найденные в следствии обыска семь ноутбуков, которые принадлежат сотрудникам Лиор Бутик, даже признание самой Телепун про то, что украденные вещи находятся на сохранении у ее адвоката (именно такие показания подозреваемая дала, по словам потерпевшей, во время первого допроса), не ускорили расследование — почти полгода правоохранители затягивают дело. В частности, недавно ее даже передали к рассмотрению ГСУ, которое вообще не должно расследовать подобные преступления. А потом прозвенел звонок.

Предпринимательница Дарья Тригуб рассказывает, что ей позвонила девушка, которая представилась адвокатом подозреваемой Елены Телепун, и предложила «договориться».

«Она представилась адвокатом Елены Телепун от юридической компании «Ультиматум» и предложила встретиться. Когда я спросила зачем, мне ответили, что есть возможность договориться. Однако тогда я ещё не знала на каких условиях со мной собирались «договариваться». Адвокат, имя которой Ангелина — мы нашли ее страницу в Facebook, в телефонном разговоре предложила мне, по сути, выкупить у Елены, то есть главной подозреваемой, свои вещи. С ее слов, это от следователей якобы поступила информация, что я готова заплатить. Когда я ответила, что это абсурд, тон юной девушки адвоката быстро изменился. Она начала грубиянить и пыталась оказывать давление, мол, ещё увидим кто кому возвращать деньги будет, и что я задолжала ее клиентке большую сумму»,- рассказывает потерпевшая Дарья Тригуб.

Впрочем, что Ангелина Цмок является дочкой судьи Ильевой свидетельствуют декларации и ее Instagram, где девушка позирует на фотографии вместе с мамой — под фото соответствующая подпись.

Во многих подобных постах Ангелина благодарит маму. И очевидно, действительно есть за что. Ведь в свои 25 девушка возглавляет 3 компании, а также — имеет собственную юридическую фирму «Ультиматум».

На вопросы, как так быстро Ангелина устроилась на работу в юридическую компанию, по сути не имея опыта, она отвечает в социальных сетях:

«Ангелина, а как ты попала в компанию где работаешь?

Приехала из Германии и поняла, что не хочу терять время. Пришла на собеседование с резюме. Пообщалась с руководящим партнером и все) по сути ничего особенного».

Впрочем, быстрый карьерный рост для этой семьи свойственный. Сама Татьяна Ильева стала судьей Печерского районного суда города Киева в 2009 году, и это было по сути ее первым рабочим местом.

Напомним, что проработала в Печерском суде Татьяна Ильева до 2014 года. После Революции Чести именно она вела дело бывшего главы НАК «Нафтогазу» Евгения Бакулина и именно она отпустила последнего под залог в размере 10 млн грн, после чего была отстранена от исполнительных обязанностей.

Тогда даже министр внутренних дел Арсен Аваков в своей заметке на Facebook назвал такое решение коррупционным и обвинил судью в продажности.

И хотя в 2018 году Ильеву успешно вернули на должность в Печерский суд указом президента Петра Порошенка, версия про подкуп во время рассмотрения дела Бакулина никуда не пропала. Ведь за несколько лет, работая на украинское правосудие, Ильева успела приобрести немало стоящего имущества. Хотя, согласно с декларациями, все подарки. И автомобиль, и земля под Киевом.

После обновления Ивлевой на должности некоторые СМИ писали, что помог с этим лично бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос — она, якобы, входила в группу подконтрольных ему судов. С Матиосом Ивлева, очевидно, связана через своего мужа Олега Соломченко — следователя Главного Управления Национальной полиции Одесской области в г. Одесса (с 2008 по 2009 Матиос возглавлял УСБУ в Одесской области).

Потерпевшая Дарья Тригуб комментирует, что очевидно, Елена Телепун знала дочку Ивлевой Ангелину задолго до того, как последняя стала ее «адвокатом». А учитывая связи юной юристки, попытка давления и грубость с ее стороны не удивляют.

«Тот факт, что через своего якобы адвоката главная подозреваемая имеет «выход» на правоохранительные органы и ГСУ МВД в частности, настраивает на мысль, что не просто так следствие затягивается. По сути мы знаем кто нас обокрал. Есть доказательства. Но правоохранители ничего не делают. Даже не предприняли меры касательно главной подозреваемой, чем оказали возможность ей оказывать давление на потерпевшую, влиять на свидетелей и портить доказательства. Она отклоняется от очной ставки, изменяет показания и все ей сходит с рук. Ещё и предлагают мне договориться с грабителями», — говорит Дарья Тригуб.