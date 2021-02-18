Совет Европейского союза может дать «зеленый свет» новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального уже на следующей неделе. Заседание Совета пройдет 22 февраля.

Подробности сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Отмечается, что санкции будут введены против российских олигархов, о чем просили Навальный и его сторонники. Вместо этого ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.

Однако, «зеленый свет» от министров иностранных дел стран ЕС станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций против России.

Предварительно, санкции против РФ будут введены уже в марте.

Как мы уже рассказывали ранее, Германия хочет, чтобы США сняли санкции против «Северного потока-2».

В то же время, Верховная Рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.