В Израиле представили разработку так называемого «зеленого паспорта», который будут получать граждане, получившие прививку от COVID-19 или уже перенесли коронавирусную инфекцию.
Подробности передает Times of Israel.
Наличие этого сертификата позволит гражданам возобновить посещение спортивных залов, бассейнов, спортивных и культурных событий, а также оставаться в гостиницах.
Уже в это воскресенье, 21 февраля, различные заведения, которые могут посещать обладатели «зеленого паспорта», могут открыться при наличии у них сканера паспортов, а также при условии, что они будут пускать именну эту категорию граждан.
Как подчеркнул министр здравоохранения Юли Эдльштейн, за подделку этого документа последует криминальная ответственность.
Получить «зеленый сертификат» возможно тремя способами — установив приложение, где надо ввести персональные данные и номер телефона; зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив версию документа для печати; позвонив на гарячую линию и попросив документ для отправки по факсу или электронной почте.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин, вся страна будет в «желтой» зоне. Отметим, Ивано-Франковская область из-за вспышки COVID-19 с 17 февраля находится в «красной» зоне карантинных ограничений.
Также сообщали, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине был сорван по причине дефицита препаратов, который наблюдается и в странах Европейского союза.