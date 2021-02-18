В Украине зафиксировано 6237 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано
В Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и
Житомирской (438) областях.
За минувшие сутки госпитализированы — 2222 человека, выписаны из больниц — 2111 человек, умерли — 163.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 1287141 человек;
выздоровели — 1134120 человек;
летальных случаев — 24 852;
проведено ПЦР-тестов — 6625529.