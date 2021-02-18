В Украине зафиксировано 6237 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано

В Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и

Житомирской (438) областях.

За минувшие сутки госпитализированы — 2222 человека, выписаны из больниц — 2111 человек, умерли — 163.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1287141 человек;

выздоровели — 1134120 человек;

летальных случаев — 24 852;

проведено ПЦР-тестов — 6625529.

