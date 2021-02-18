Сегодня, 18 февраля, марсоход Perseverance достигнет Марса.

Напомним, Perseverance был запущен в космос 30 июля 2020 года. Ровер с вертолетным дроном Ingenuity на Красную планету доставляет ракета Atlas V.

Прямо сейчас, в режиме реального времени, можно отслеживать состояние миссии на сайте NASA.

Имя Perseverance для нового ровера выбирали на специальном конкурсе. Интересно также и то, что марсоход Perseverance унес с собой в космос имена жителей Земли. Все желающие могли прислать свое имя, заполнив анкету на сайте NASA. В акции приняло участие около 11 млн человек — их имена записали на карту памяти и она находится на корпусе марсохода. На табличке также нанесен рисунок с Солнцем и планетами, где в лучах нашей звезды азбукой Морзе записан девиз «Explore As One» (Исследуем вместе).

Ровер должен собрать в кратере Езеро 40 образцов почвы. На Землю они попадут с помощью другого космического аппарата в 2031 году.

https://www.youtube.com/watch?v=gm0b_ijaYMQ&feature=emb_title

Напомним, прототип SpaceX Starship, при помощи которого Илон Маск планирует доставить людей на Марс, взорвался при посадке. Несмотря на это, в компании тест называют успешным.