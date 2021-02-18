Украинские мольфары (карпатские знахари) предрекают раскол России и нового политического лидера в Украине, правда ситуацию на Донбассе это не решит.

Об этом говорится в материале ТСН.

Магдалене Мочиовски, которая называет себя современной мольфаркой, заглядывает в будущее сквозь родниковую воду, на которую капает воск от свечи. В ритуале использует гвоздь — говорит, он древний, мольфарский, из специального металла, и заряжался 33 дня в дереве, в которое не раз била молния.

Прогнозы прорицательница дает неутешительные. По ее словам, мир ждет экономический кризис. Магдалена добавляет, что карантин будет возмущать людей во всем мире и приведет к проблемам с экономикой:

«Вижу бунт во всем мире и не только в Украине. Потому что народ — не пес, народ нельзя загнать в будку. Вижу огромный мировой экономический кризис во всем мире».

Прорицательница говорит, что ситуация на Донбассе пока не изменится: «К сожалению, конец войны еще не близок, но вижу дальше улучшение Украины в сфере войны. Мы потихоньку будем отвоевывать наши территории».

России, по ее словам, следует готовиться к большим переменам. И об этом говорит не только Магдалена.

«Если Украина станет свободной, то я думаю, что мы увидим очень скоро развал нашего великого соседа. Развал на маленькие княжества и упадок», — говорит мольфар Стефан Овен.

«Он (Путин, — ред.) не сам уйдет. Там будут перемены. На политической арене. Заменят его», — говорит Магдалена.

В политической жизни Украины также грядут изменения. Здесь прорицатели интригуют: кто-то полагается только на высшие силы, а кто-то предполагает — в ближайшее время в Украине появится новый молодой политик, который выведет Украину из политического и экономического кризиса. А помогать ему будет неизвестная женщина.

«Этого человека никто не знает. Этот человек выплывет неоткуда. Этот человек возглавит движение определенного круга людей и этот человек будет способствовать тому, чтобы ситуация в Украине улучшилась. И чтобы мы наконец, когда-то, завершили эту войну».

«Два человека молодых. Эти молодые люди поставят эту Украину на ноги. Какая-то еще женщина».

Напомним, 12 февраля вступил в свои права Белый Металлический Бык. Бык занимает второе место в китайском зодиаке. 12 животных зодиака следуют в следующем порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле. Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывала о том, что предсказывал на 2021 великий Нострадамус.

Отметим, известные провидцы Вольф Мессинг и Ванга в разное время также делали предсказания на Год Быка по восточному календарю, в которых говориться о войнах, болезнях и даже опасном астероиде.