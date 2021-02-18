В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 18 февраля.

Осадки сегодня ожидаются на востоке Украины, преимущественно это будут кратковременные снегопады, только в Херсоне и Запорожье сильные дожди с мокрым снегом. Кратковременный снегопад также ожидается на Прикарпатье.

На севере и местами в центре ожидаются 10-12-градусные морозы, на западе 2-10 мороза (кроме Ужгорода, там 3-5 тепла). В центре и на востоке, и на юге до 4 мороза (в Крыму до 5 тепла).

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Ранее завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.