17 февраля на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 18 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, накануне Окружной административный суд отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Также сообщалось о том, что Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в Сталино и Луганска — в Ворошиловград новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний стал Сталиниром.