Стала известна демографическая ситуация в Украине за период январь-декабрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии COVID-19 к концу года превысила уровень 2019 года.

Подробности опубликовала Государственная служба статистики.

Так, с начала 2020 года в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек.

За декабрь 2020 года в Украине умерло 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерло 47 350 человек).

С начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году — 21 512).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек.

С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь — на 41 572 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, более половины жителей Украины оказались за чертой бедности в 2020 году. Введение карантинных ограничений лишь усилило обнищание населения, и к 2021 году число бедных еще больше выросло.

А также, в сеть, куда ранее «слили» документы с почты боевиков «ДНР», в которых указываются их имена, попала новая порция документов, подтверждающих факт демографического кризиса.