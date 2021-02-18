Стала известна причина отравления школьниц из Умани на Черкасщине. Как было установлено, они сделали это не ради участия в челлендже или самоубийства.

Причиной стало желание получить внимание близких, заявила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк, ссылаясь на заявление школьниц, передают «Українські новини».

По ее словам, зная, что подобный случай произошел в Боярке на Киевщине и даже привел к смерти одной из учениц лицея, эти девочки не стали глотать такое же количество таблеток (10, а не 40).

«Они объяснили, что их целью было не самоубийство, не поддержать какие-то челленджи, они хотели привлечь внимание своих близких. И зная о том, что в другой области употребили большее количество (таблеток. – Ред.), они ограничились», – утверждает Вовк.

Также она отметила, что пострадавшие школьницы из Умани не состоят в группах риска в соцсетях и не поддерживают опасные интернет-«игры».

«Выяснилось, что у девочек, которым по 14 лет, есть непонимание с близкими – так объяснили они и их родители, возникают ссоры… Также у одной девочки проблемы с парнем», – добавила представитель полиции.

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