Вопрос отставки Кабинета министров в Офисе президента не рассматривают, поскольку не считают это необходимым, при этом некоторые позиции хотят усилить.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию», — отметил Подоляк.

При этом в Офисе президента заявили о необходимости усиления каких-то позиций:

«В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…».

Напомним, у Зеленского против подачи воды в Крым до момента его полной деоккупации, а чтобы полностью исключить попадание воды, нужно достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов.