Все физические лицам-предприниматели, которые воспользовались правом не платить единый социальный взнос (ЕСВ) в марте, апреле и мае 2020 года по причине карантина, полностью получат страховой стаж для пенсии за эти три месяца.

Об этом сообщает главное управление Пенсионного фонда в Киевской области.

Ранее появилась информация, что некоторые ФОПы, которые в соответствии с законами № 533-IX и № 591-IX не платили ЕСВ в марте, апреле и мае 2020 года, но им, в нарушение этих законов, засчитали только девять месяцев страхового стажа, исключив те три месяца, когда они не платили единый соцвзнос.

В главном управлении ПФУ в Киевской области заявили, что для лиц, которые не платили страховые взносы с 1 марта по 31 мая 2020 года, этот период включен в страховой стаж для назначения пенсии, и считается, что ЕСВ уплачен в размере минимального страхового взноса.

«Такие периоды включаются только в страховой стаж для определения права на пенсию, но не учитываются для назначения помощи по временной нетрудоспособности (больничные и декретные выплаты) и других социальных выплат…», — подчеркивают в ПФУ.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине уже через несколько месяцев повысят пенсионный возраст для женщин.

А также, перерасчет пенсий запланирован в Украине на 1 марта. Ориентировочно украинцы смогут получить на 11% больше расчетного размера выплаты.