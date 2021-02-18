Потепление в Украине начнется уже в пятницу, 19 февраля. В некоторых регионах температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Детальный прогноз опубликовал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Завтра, 19 февраля в Украине не ожидается осадков. Ночью в Крыму и Приазовье ожидается снег. На юге и востоке страны прогнозируется штормовой ветер до 15-20 м/с. Температура ночью составит -20 -25 градусов, а днем -7 -12 градусов.

В южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью ожидается 11-18 градусов мороза, днем ​​от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В субботу на Правобережье, в воскресенье в восточных и северо-восточных областях ожидается небольшой, в Карпатах умеренный снег, в западных областях с дождем. На остальной территории страны без осадков. Также местами прогнозируется в Украине туман.

20 февраля, температура ночью составит -12 -19 градусов, а днем ​​от -4 до +2 градусов. На западе страны ночью 3-10 градусов мороза, а днем ​​0 +5 градусов.

В воскресенье, 21 февраля, в Украине потеплеет еще больше, до 5 градусов выше нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, погода приготовила украинцам очередной неприятный сюрприз — эта ночь будет одной из самых холодных.

А потепление ворвется в Украину в это воскресенье, местами воздух прогреется 9 градусов.