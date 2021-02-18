19 февраля в православной церкви почитают память преподобного Вукола, епископа Смирнского, который прославился как первый епископ, служивший в Малой Азии.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в свое время Вукол крестил множество язычников, обратив их в веру. По народному календарю этот день называется Вукол Телятник (Жуколы).

На Вукола наши предки уделяли особое внимание коровам, считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами).

Приметы на 19 февраля

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Также 19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)

Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией. Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях.

Напомним, 18 февраля православная церковь почитала святую мученицу Агафью, которая пострадала за веру во время гонений на христиан.