Старт вакцинации от COVID-19 в Украине был сорван по причине дефицита препаратов, который наблюдается и в странах Европейского союза.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, благодаря глобальной инициативе COVAX, в рамках которой Украины получит первую партию вакцины производства Pfizer/BioNTech в размере 117 тысяч доз в феврале и еще более 8 миллионов доз от другого производителя.

При этом Шмыгаль заявил, что украинские власти сделали со своей стороны все необходимые шаги для обеспечения украинцев вакциной.

«У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова — это смещение сроков поставок вакцин», — утверждает премьер.

Как мы уже рассказывали ранее, первые поставки вакцины от COVID-19 с помощью глобального механизма COVAX начнутся в конце февраля. Список стран, которые получат вакцину в первую очередь, будет обнародован на следующей неделе.

Тем временем, американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.