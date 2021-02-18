Погода в ближайшие дни в Украине серьезно не изменится, потепление ожидается только на следующей неделе.

Об этом «Сегодня» сообщила ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

По ее словам, в Украине сегодня ночью морозы вновь достигнут рекордов – до -25 на севере. В центре, на юге и востоке вновь снегопады.

«После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0, а затем и положительных значений», – сказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже трех градусов тепла. А на Закарпатье и на юге и того выше – не менее 10 с плюсом.

Впрочем радоваться быстрой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи, которая в этом году отмечается 2 мая.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Ранее завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.

