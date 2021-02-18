Пророссийские боевики за сутки 18 февраля дважды нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы террористами украинских позиций были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

Также, оккупанты вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку от Шумов.

«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет», — указано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, замминистру обороны Российской Федерации Андрею Картаполову было объявлено подозрение Службой безопасности Украины. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также стало известно, что миротворцев ООН могут ввести на Донбасс только после заключения мирного договора между Украиной и Россией.