Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину недружественным «проектом западных стран».

Политика цитирует ТАСС.

«Украина – это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – высказался Песков.

Он также очередной раз повторил, что в Украине «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран». И сейчас, по его мнению, страна является проектом западных стран.

Войну, развязанную самой Россией на Донбассе, Песков назвал «серьезной проблемой на юго-востоке»:

«Пока оно (государство, — ред.) не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер».

Напомним, санкции против нескольких украинских телеканалов прокомментировал российский президент Владимир Путин. В стране-агрессоре заявили о двойных стандартах.

С момента оккупации Крыма (за семь лет) Россия более чем в 3 раза увеличила на полуострове количество военных, техники, а также проведение учений как наступательного, так и оборонительного характера.