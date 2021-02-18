Город Золотое в Луганской области, который в октябре 2020 года был оставлен ВСУ, может быть оккупирован боевиками «ЛДНР».

Такое мнение озвучил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает Обозреватель. По его мнению, под угрозой и другие населенные пункты «серой зоны».

«Я очень хотел бы ошибаться, но я могу предположить, что в ближайшее время можно ожидать попытки занятия тех территорий так называемых серых зон, из которых в свое время вышли украинские военнослужащие при выполнении режима разведения», – подчеркнул он.

Для того, чтобы установить контроль над небольшим населенным пунктом, оккупантам достаточно просто направить туда диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и минимум вооружения, считает чиновник.

«Речь же не идет о тяжелом вооружении. Заходят ДРГ, занимают населенные пункты. После того подтягивают, по меньшей мере, минометные расчеты. Для удержания населенного пункта этого достаточно», – сказал он.

Тука предположил, что без особых проблем оккупанты смогут захватить Золотое на Луганщине.

«Село сейчас никем не контролируется. Зашли и расположились. А потом их выбивать оттуда. Но с противоположной стороны начнутся обстрелы уже с применением артиллерии», – резюмировал Тука.

Как мы уже рассказывали ранее, миротворцев Организации Объединенных Наций могут ввести на Донбасс только после заключения мирного договора между Украиной и Россией.

Тем временем, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать запрещенное смертоносное вооружение вдоль линии разграничения.