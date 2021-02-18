В Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин, вся страна будет в «желтой» зоне. Отметим, Ивано-Франковская область из-за вспышки COVID-19 с 17 февраля находится в «красной» зоне карантинных ограничений — в области переполнены больницы, регион продолжает лидировать по числу новых случаев COVID-19.

На сайте правительства говорится о том, что будет запрещено/разрешено с 24 февраля.

Что будет разрешено с 24 февраля:

разрешат проведение массовых мероприятий — 4 кв.м на одного человека или заполненность зала на 50% ( сейчас разрешается участие в мероприятиях не более чем 20 человек и для каждого 5 кв. метров площади);

учебные заведения можно посещать группами более 20 человек;

кафе и рестораны смогут работать до полуночи (а не до 23:00 как сейчас);

разрешается работа бассейнов, а число посетителей в спортзалах и фитнес-центрах увеличивается.

Разрешено проводить футбольные матчи со зрителями, но с условием, что трибуны будут заполнены лишь на 50%.

Что будет запрещено и после 24 февраля:

самовольно оставлять места самоизоляции;

пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования;

проведение массовых мероприятий с наполненностью залов более 50%, дистанция должна быть не менее 1,5 метра;

прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50% мест;

осуществление перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;

работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.) с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

работа кафе и ресторанов после 24:00 и до 07:00;

размещение посетителей в кафе и ресторанах на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);

деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений);

посещения учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и преподавателей;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием более чем одной группы и в присутствии зрителей;

плановая госпитализация;

деятельность спортзалов, фитнес-центров, которые не соблюдают нормы в 10 кв. метров площади на одного посетителя, в бассейнах запрещается находиться более чем 4 лицам на одной дорожке или 6 — для спортивно-тренировочных групп;

посещение мест временного содержания лиц и пунктов временного размещения беженцев;

посещение посторонними лицами (кроме родственников и законных представителей, не чаще чем раз в неделю) учреждений социальной защиты;

предоставление осужденным разрешений на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине, согласно официальной статистике, стабилизировалась, в Ивано-Франковске все плохо. К примеру, в Центральной городской клинической больнице города, которая принимает пациентов с коронавирусом, уже нет свободных мест, пациенты лежат в коридорах, столовых, кабинетах врачей.

Как сообщалось ранее, во Франции компания BioSerenity создала защитную маску, которая не только фильтрует воздух, но и обеззараживает его от коронавируса SARS-CoV-2.