18 февраля в Москве скончался известный советский и российский актер Андрей Мягков — звезда культовых фильмов «Ирония судьбы или с легким паром», «Служебный роман» и «Гараж». Ему было 82 года.

Причиной смерти Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Российские СМИ сообщают, что Мягков потерял сознание у себя дома. Супруга актриса Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь. Мягков скончался до приезда врачей.

Напомним, Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Москве в семье профессора. После окончания школы изначально решил пойти по стопам отца, поступив в Ленинградский химико-технологический институт, который успешно окончил. Однако в возрасте 23 лет решил пробоваться на курсах талантливой молодежи при Школе-студии МХАТ. Его приняли, причем экзаменаторы прервали Мягкова, даже не дослушав — так сильно понравилась его выступление.Андрей Мягков — фильмография

«Братья Карамазовы» (1968) — в экранизации одноименного романа Мягков сыграл младшего из братьев — 20-летнего Алешу Карамазова.

«Ирония судьбы или с легким паром» (1975) — хирург Женя Лукашин.

«Дни Турбиных» (1976) — Алексей Васильевич Турбин. Фильм повествует об интеллигентной семье офицеров, живших во время Гражданской войны зимой 1918-1919.

«Служебный роман» (1977) — рядовой и скромный работник статистического управления, отец-одиночка Анатолий Новосельцев.

«Гараж» 1979 года — «немой» лаборант Хвостов.

«Жестокий романс» (1984 год) — Юлий Карандышев, «На Дерибасовской хорошая погода…» (1992 год, роль дяди Миши), в «Иронии судьбы. Продолжение» (2010 год, роль Кости).

https://www.youtube.com/watch?v=l6HBXWcckls

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