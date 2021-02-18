У Верховной Рады владельцы автомобилей с европейскими номерами устроили масштабный митинг.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, акция протеста связана с законопроектом, который сегодня должна рассмотреть Верховная Рада. Документ предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро. Это будет касаться ввозимых в Украину автомобилей до 1 января 2021 года.

Митингующие держат в руках плакаты в поддержку законопроекта об упрощенной растаможке авто.

Интересно, что накануне советник главы МВД Арсена Авакова заявлял, что правительство больше не будет выполнять требования владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Также сообщалось, что Национальная полиция получила право штрафовать владельцев авто с европейскими номерами прямо на месте — копы получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, то есть могут проверять статус автомобилей.

