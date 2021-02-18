В поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский район Киевской области) в одном из домохозяйств зарегистрирован случай птичьего гриппа .

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы Киевской области.

Чиновники приняли решение о введении карантина.

Буферная зона (защиты) создана в радиусе 3 км, включая сам поселок Клавдиево-Тарасово. Кроме того, в зону наблюдения (надзора) попала территория вокруг г. радиусом 10 км. В нее включены более 10 населенных пунктов: с. Пороскотень, с. Новая Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичи, пгт Бородянка, пгт Немешаево, пгт Бабинцы, с. Буда, с. Микулича, с. Здвижевка, с. Диброва, с. Козинцы, с. Дружеская, с. Красная Горка, с. Плахтянка (Макаровский район), с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинский район), часть территории пгт Ворзель ограничена ул. Белостоцких и ул. Пушкина.

Напомним, ежегодно по всему миру прокатываются эпидемии гриппа, которые приводят к 3-5 млн случаев тяжелого заболевания гриппом и до 290-650 тысяч смертей.

Около года назад вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Винницкой области. Украинский просили не покупать курятину и яйца в местах стихийной торговли во избежание распространения заболевания.