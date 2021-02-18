Миротворцев Организации Объединенных Наций могут ввести на Донбасс только после заключения мирного договора между Украиной и Россией.

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

При этом, по его словам, обращение Украины в ООН о введении миротворцев остается в силе.

«Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу», — сказал Кислица.

Далее ООН вместе с Украиной разрабатывает мандат, после чего соглашение направляют на рассмотрение Верховной Рады по инициативе правительства и президента.

Кислица отметил, что обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс пока никто не отменял, но в Нью-Йорке нет практической дискуссии по развертыванию миссии.

Напомним, временный поверенный в делах США Кортни Остриен заявила, что Россия несет ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте на Донбассе, который она не только спровоцировала, но и разжигает. Напомним, только за последнюю неделю по меньшей мере двое военнослужащих Вооруженных сил Украины были убиты самодельными взрывными устройствами, еще несколько человек получили ранения.

Украина предложила России несколько вариантов достижения компромисса по Донбассу, но самым популярным является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

