Южноафриканский штамм COVID-19 оказался более заразным, чем «классический» вариант. Для того, чтобы взять контроль его распространение, необходимо придерживаться карантинных мер.
Соответствующее заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль», — подчеркнула ван Керкхове.
В ВОЗ отметили, что на данный момент еще неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.
Ранее уже сообщалось, что южноафриканский штамм снижает эффективность вакцины от COVID компании Pfizer на 66%. Сейчас в компании не знают, как увеличить ее эффективность.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 6237 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 413 детей и 276 медработников.
Тем временем, в Украине с 24 февраля начинает действовать адаптивный карантин, вся страна будет в «желтой» зоне. А Ивано-Франковская область из-за вспышки COVID-19 с 17 февраля находится в «красной» зоне карантинных ограничений.