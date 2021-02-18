Верховная Рада одобрила за основу новый закон о растаможке «евроблях».

«За» законопроект №4643-д проголосовали 259 парламентариев, пишет «РБК-Украина».

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года «евробляхи».

Издание поясняет, что растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро2».

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

Интересно, что накануне советник главы МВД Арсена Авакова заявлял, что правительство больше не будет выполнять требования владельцев автомобилей на европейской регистрации.

Также сообщалось, что Национальная полиция получила право штрафовать владельцев авто с европейскими номерами прямо на месте — копы получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы, то есть могут проверять статус автомобилей.