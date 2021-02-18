Заместителю министра обороны Российской Федерации Андрею Картаполову было объявлено подозрение Службой безопасности Украины. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ. Так, Андрею Картаполову в Украине грозит пожизненное лишение свободы.

Подозрение было сообщено по статьям УКУ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством).

Напомним, Картаполов в августе 2014 года руководил российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, а также принимал участие в организации убийства украинских воинов возле Иловайска во время их выхода так называемым «зеленым коридором» под предоставленные «гарантии» руководства РФ.

Также, он руководил захватами города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

«По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, миротворцев Организации Объединенных Наций могут ввести на Донбасс только после заключения мирного договора между Украиной и Россией.

Также, в США заявили, что РФ несет ответственность перед теми, кто погиб и искалечен в конфликте на Донбассе, который она не только спровоцировала, но и разжигает.