Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров во время Революции Достоинства получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича по личному представлению в то время министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом свидетельствуют материалы расследования «Схемы».

Татарова наградили «за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направление усилий подчиненных на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве».

На момент награждения Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. Журналисты отмечают, что он регулярно публично комментировал события на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов.

Захарченко в своем представлении от 16 декабря 2013 писал, что Татаров заслуживает звания за «весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка».

Звание «заслуженного юриста» Татаров получил указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года.

Напомним, Олег Татаров — бывший чиновник МВД. Во время Революции Достоинства он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД — начальника управления по организации контроля за расследованием преступлений.

Татаров был публичным лицом со стороны милиции, на брифингах сообщал о задержании участников протеста и выдвигал им ультиматумы. В августе 2020 президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины, который отвечает за правоохранительное направление.