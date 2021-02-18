В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды до конца недели.

Уже 20 февраля придет волна потепления, но осадки не прекратятся.Погода в Украине 19 февраля

По всей стране без осадков, но сильные ночные морозы. Холоднее всего на западе, в центре и на севере, там ночью до -24 градусов. Днем в этих регионах 1-12 градусов мороза. На востоке и юге ночью местами до 13 мороза, днем 4 мороза. Погода в Украине 20 февраля

Осадки в центре, на юге и юго-востоке — дожди и мокрый снег. При этом на западе и юге днем до 5 тепла и ночные морозы медленно отступают. В центре, на востоке днем до 4 мороза, на севере до -7. Погода в Украине 21 февраля

Осадки в виде кратковременного снега ожидаются на севере и местами на востоке. На западе и юге днем 5 тепла. В центре до 4 тепла. На севере и на востоке от 2 мороза до 2 тепла.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.