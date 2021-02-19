Трое граждан Украины пострадали в результате ДТП, которое произошло с туристическим автобусом в Египте. Об этом в эфире «Украина 24» заявил Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

По его словам, авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.

«В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной», — заявил посол.

Известно, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других — более легкие.

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области в аварии погиб известный музыкант Артем Язловецкий. 29-летний музыкант ехал на своей «Славуте» вместе с семьей, когда на встречную полосу вылетел автомобиль BMW с европейскими номерами, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге. Джип снес с трассы машину музыканта.

Также сообщалось, что двое граждан Украины погибли в результате смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Российской Федерации.