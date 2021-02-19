Погода в Украине завтра, 20 февраля, будет продиктована волной потепления.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Завтра, по ее словам, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха ожидается на уровне 1-5 тепла, на Закарпатье до 7 градусов.

На остальной территории в течение дня ожидается 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов.

При этом ближайшая ночь еще будет довольно холодной, а вот ночь на воскресенье будет с умеренным морозом, а днем ​​в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с «плюсами».

Снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории — без осадков, антициклон будет доминировать.

Днем в субботу и воскресенье в Украине — без осадков, только небольшие снежные ячейки коснутся северных и восточных областей.

В Киеве 20-21 февраля также начнет теплеть. Ближайшей ночью еще побудет мороз до 15 градусов, днем ​​столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится.

Ранее ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, что после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

Напомним, Черкассы стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы, температура воздуха на днях там опустилась до 30 градусов.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух говорила, что погода в Украине начинает принимать характер весны — скорее всего, нынешние морозы уже последние за эту зиму, а на следующей неделе значительно потеплеет. Несмотря на то, что битвы циклонов не будет, осадки возможны.